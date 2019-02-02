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بالفيديو.. “كنال+” تُعد تقريرا رائعا عن “عطّال”

الرياضة
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بالفيديو.. “كنال+” تُعد تقريرا رائعا عن “عطّال”
بقلم إسماعيل عشاش

قامت قناة “كنال+” الفرنسية، بإعداد تقرير رائع عن الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” وعروضه الخارقة للعادة في “الليغ 1” هذا الموسم.

ووصف الفرنسيون الظهير الأيمن بـ”المميز”، وهو الذي تم إكتشافه بطريقة غير مُنتظرة من طرف مُسيري “نيس” الموسم الماضي، مع “كورتري”.

وإعتبر مُعد التقرير بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل”، يُوقع على أرقام خيالية مُقارنة بالمنصب الذي ينشط فيه في الخط الخلفي.

وتحصل إبن “واضية” على مدح جميع زملائه في الفريق، والذين إعتبروا بأنه يمتلك كل الخصائص للوصول لـ”العالمية” وبصفة سريعة جدا.


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