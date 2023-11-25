إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. كنترول عالمي من محرز يبهر السعوديين

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. كنترول عالمي من محرز يبهر السعوديين
محرز
  • 1331
  • 0

أبهر الدولي الجزائري رياض محرز المتابعين لمباراة فريقه الأهلي السعودي التي جرت أمام الشباب السعودي في دوري روشن.

ونقل عدد كبير من المتابعين لـ “الكنترول” العالمي لرياض محرز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة “إكس”، اليوم السبت. أين أشادوا كثيرا بفنيات قائد الخضر.

واختير رياض محرز رجل مباراة الأهلي أمام الشباب ذ، بعدما قدم مباراة في القمة إلى جانب صناعته لعدد كبير من الفرص.

كما حرم محرز، من ضربة جزاء شرعية، بعد تدخل مدافع الشباب كويلار، عليه أين تم عرقلته.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt

رابط دائم : https://nhar.tv/cIsli
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر