بالفيديو.. كنترول عالمي من محرز يبهر السعوديين

أبهر الدولي الجزائري رياض محرز المتابعين لمباراة فريقه الأهلي السعودي التي جرت أمام الشباب السعودي في دوري روشن.

ونقل عدد كبير من المتابعين لـ “الكنترول” العالمي لرياض محرز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة “إكس”، اليوم السبت. أين أشادوا كثيرا بفنيات قائد الخضر.

واختير رياض محرز رجل مباراة الأهلي أمام الشباب ذ، بعدما قدم مباراة في القمة إلى جانب صناعته لعدد كبير من الفرص.

كما حرم محرز، من ضربة جزاء شرعية، بعد تدخل مدافع الشباب كويلار، عليه أين تم عرقلته.

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