بالفيديو.. كنزة مرسلي بلوك مغاير في أغنية “كانت باينة” من انتاج لايف ستايلز ستوديوز

بعد ترقب وانتظار شهدته مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، أفرجت شركة لايف ستايلز ستوديوز عن أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “كانت باينة”.

طُرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وسرعان ما تم تداولها بين جمهور كنزة مرسلي عبر مختلف شبكات مواقع التواصل.

واختارت كنزة مرسلي أن يكون التعاون الرابع مع لايف ستايلز ستوديوز باللهجة الجزائرية، حيث جاءت أغنية “كانت باينة” بأسلوب غنائي رومنسي جديد على كنزة، وحملت كلمات والحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت.

على صعيد الكليب، تم تصوير أغنية “كانت باينة” في لبنان مع المخرج اللبناني عادل سرحان، الذي أظهر كنزة مرسلي بصورة مُغايرة عن اطلالاتها السابقة.

واستخدم عادل سرحان أحدث معدات التصوير والإضاءة، حيث قدمت لايف ستايلز ستوديوز كافة الدعم لإظهار كليب أغنية “كانت باينة” بأفضل صورة.