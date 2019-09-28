بالفيديو.. كنزة مرسلي تطرح أغنية جديدة بشكل مختلف

فن وثقافة
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بالفيديو.. كنزة مرسلي تطرح أغنية جديدة بشكل مختلف
بقلم نادية بن طاهر

أطلقت النجمة الجزائرية، كنزة مرسلي، أمس الجمعة، أغنية جديدة تحمل عنوان “La Casa Del Amour”، بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستديوز” اللبنانية.

وتحمل الأغنية الجديدة لخريجة البرنامج الشهير “ستار أكاديمي”، خلطة فنية جديدة بين اللهجة الجزائرية واللغة الإسبانية.

وتم تصوير فيديو كليب أغنية “La Casa Del Amour”، في لبنان، تحت إشراف المخرج اللبناني، عادل سرحان.

وأغنية “La Casa Del Amour”، هي من كلمات فاطمة فقراوي وألحان وتوزيع “DJ عادل”.

وتعتبر الأغنية الجديدة لكنزة مرسلي، ثالث تعاون يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستديوز”، بعد أغنيتي “ملكة سبأ”، و”قتال”.


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