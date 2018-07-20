بالفيديو..كوابل كهربائية تهدد حياة سكان حمادي ببومرداس

يعيش سكان حي النسيم بحمادي في ولاية بومرداس جحيما حقيقيا بسبب كوابل الكهرباء ذات التوتر العالي التي تلامس جدران المنازل و تهدد حياتهم.

و استنكر المعنيون عبر قناة”النهار” تجاهل السلطات لمعاناتهم اليومية بالرغم من الوفيات و العاهات المستديمة التي سببتها هذه الكوابل خلال السنوات الأخيرة.

و رغم الشكاوى العديدة التي رفعها سكان الحي لا تزال الكوابل الكهربائية الخطيرة تتربص بحياة الأطفال.

و يقول ممثلون عن سكان الحي إنهم مضطرون لإغلاق نوافذهم في عز فترة الحر خشية وقوع كوارث بسبب الكوابل الكهربائية.