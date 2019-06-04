بالفيديو.. كواليس إقامة الخضر لصلاة العيد وتفاعل الأنصار معهم

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بالفيديو.. كواليس إقامة الخضر لصلاة العيد وتفاعل الأنصار معهم
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي ولاعبوه وهم في أجواء إيمانية، وهم داخل مجسد الشهداء والمتواجد على مقربة من مركز تحضيراتهم.

ولقيت عناصر “الخضر” بإستقبال كبير من جميع المتواجدين في المسجد، حيث أنهم إستمعوا للدرس بإهتمام كبير، بعد آدائهم لصلاة العيد.

ويتواجد مُحاربوا الصحراء حاليا بمركز التحضيرات بسيدي موسى، حيث باشروا إستعداداتهم لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق قريبا.


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