بالفيديو.. كواليس انتصار “الخُضر” على السودان في افتتاح مشوارهم بـ “الكان”

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مقطع فيديو يوثق كواليس انتصار المنتخب الوطني على نظيره السوداني. في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وأظهر الفيديو أجواء حماسية مميزة داخل غرف تغيير الملابس بملعب الرباط. حيث سادت الفرحة والتلاحم بين اللاعبين. عقب تحقيق الفوز وبداية المشوار القاري بنجاح.

وعكست اللقطات الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها “محاربو الصحراء”. وكذا الانضباط والتركيز الذي طبع حديث الطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش مع اللاعبين الذي أكد على أهمية طي صفحة المباراة سريعًا والتحضير لبقية المواجهات.

ويعَدُّ هذا الانتصار دفعة معنوية قوية للمنتخب الوطني الذي يسعى لتأكيد بدايته الإيجابية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافه في كأس أمم إفريقيا.