بالفيديو.. كواليس تصوير الأغنية الجديدة لكنزة مرسلي “كانت باينة”

كشفت النجمة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، عن كواليس تصوير أغنيتها الجديدة “كانت باينة”، عبر برنامج “تراندينغ” والذي يعرض على قنوات الـ”mbc”.

وحضر طاقم البرنامج، كواليس تصوير الأغنية الجديدة لكنزة مرسلي، والتي تنتجها شركة “لايف ستايل أستوديو”، وتم تصويرها بمنطقة بحمدون الجبلية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وصرحت النجمة الجزائرية، أن أغنيتها الجديدة، مختلفة كثيرا عن سابقتها “la casa de l’amour”، والتي إتسمت بجو من الفرحة والإبتهاج، حيث تم تصوير الأغنية الجديدة في جو شتوي حزين.

وبدوره، قال مخرج الكليب عادل سرحان، أن كنزة ورائها جيش إلكتروني كبير من المعجبين، وهذا ما يحملهم مسؤولية كبيرة لإرضاء هذا الجيش.

مؤكدا أن الأغنية الجديدة، مختلفة تماما عن الأعمال السابقة لكنزة، من حيث الشكل والمضمون، كونها تحتوي على الكثير من الدراما والتمثيل، وتتناول موضوع إهتمام الرجل بالمرأة.

في ذات السياق، عبر سرحان عن إعجابه بالقدرات التمثيلية الكبيرة للنجمة الجزائرية، وقوة تحملها لكل ظروف التصوير.

للتذكير، عرفت آخر أغاني كنزة مرسلي “la casa de l’amour”، نجاحا كبيرا، وحصلت على أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.