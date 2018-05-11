بالفيديو.. كواليس فرحة “براهيمي” بفوز بورتو بالبطولة

نشر نادي “بورتو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”، كواليس فرحة “براهيمي” بالتتويج الأول في مسيرته، أين ظهر سعيدا للغاية وذهب مباشرة لمدربه.

وكان ذلك في الفندق، أين كان الفريق يركّز لمباراته ضد “فييرنسي” التي جرت السبت الماضي.

فتعادل “سبورتينغ لشبونة” و”بنفيكا”، أدى إلى تتويج بورتو دون الحاجة لنقاط مباراة السبت.

وظل براهيمي يردد: “نحن الأبطال، نحن الأبطال”، وطالب من زملائه الصعود للإحتفال مع المدرب.