بالفيديو.. كواليس من داخل غرف الملابس تؤكد الروح القتالية العالية للاعبي “الخُضر”

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم، مقطع فيديو يكشف الكواليس الحماسية من داخل غرف تغيير الملابس قبل مباراة المنتخب الوطني الرديف أمام نظيره البحريني، ضمن منافسة كأس العرب بقطر.

الفيديو أبرز الدور القيادي للنجم ياسين براهيمي، الذي ظهر وهو يوجه كلمات قوية لزملائه، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب جاؤوا إلى قطر بعزيمة كبيرة لتشريف الألوان الوطنية، وتحقيق نتائج تسعد الجماهير الجزائرية.

وأكد براهيمي في كلمته على “تحمّل المسؤولية وتقديم كل ما لديهم فوق أرضية الميدان”. وهي الرسالة التي انعكست على أداء الخُضر، الذين طبقوا تعليمات المدرب مجيد بوقرة وحققوا فوزًا عريضًا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام البحرين. بعد تعادل مخيّب في المباراة الافتتاحية أمام السودان.