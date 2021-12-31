بالفيديو.. كورتري يكشف تفاصيل العلاقة بين ثنائي الخضر في بلجيكا

كشف نادي كورتري البلجيكي عن تفاصيل العلاقة التي تربط الثنائي الجزائري الناشط في صفوفه منذ الميركاتو الصيفي المنقضي.

الحساب الرسمي للنادي البلجيكي، نشر فيديو يُظهر كيف يقضي بلال مسعودي وعبد القهار قادري يومياتهما داخل أسوار كورتري وفي بلجيكا.

وخلال الفيديو أجاب الثنائي على أسئلة الحساب الرسمي، حيث وصف قادري مواطنه بالشخص الرائع والمُضحك، لكنه أكد أنه يتنرفز بسرعة كبيرة.

وبالمُقابل قال مسعودي عن قادري:”قادري شخص رائع ويُحب تربية الكلاب”.

ويقضي الثنائي مُعظم الوقت مع بعض داخل الشقة وفي المدينة البلجيكية التي يقطنان فيها.