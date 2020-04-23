بالفيديو.. كوفي كوجيا يعود للحديث عن مواجهة الجزائر ومصر

عاد الحكم البينيني، كوفي كوجيا، للحديث عن المباراة التي أدارها في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2010، والتي جمعت الخضر، بمنتخب مصر.

وصرح كوفي كوجيا، في هذا الخصوص، لوسائل إعلام من البنين: “حلم كل حكم، هو إدارة نهائي كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “في 2010، بأنغولا، أدرت المواجهة الشهيرة والصعبة، بين منتخب الجزائر، ومصر، والتي خلقت جدلا كبيرا”.

وتابع كوفي كوجيا: “أدرت هذه المواجهة بكل شفافية، وضميري مرتاح، ولا أرى الفائدة من العودة دائما إلى الماضي”.

يذكر أن الحكم كوفي كوجيا، طرد في هذه المواجهة، ثلاث لاعبين من المنتخب الجزائري بالبطاقة الحمراء، لتنتهي المباراة لصالح منتخب مصر بنتيجة 4-0.