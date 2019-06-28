بالفيديو.. “كونترول” محرز الخيالي يصنع الحدث عالميا!

وقع الدولي الجزائري، “رياض محرز” على لقطة عالمية خلال المواجهة التي فاز بها الخضر على حساب السنغال، بهدف دون رد.

وقام صاحب القدم اليُسرى بـ”كونترول” على طريقة الكبار، وسط أربعة مُدافعين، وسط تصفيقات جميع الحاضرين بمدرجات “الدفاع الجوي” في القاهرة.

ويبرز نجم “مانشستر سيتي” منذ بداية “الكان” بهذه اللمسات الرائعة، والتي تؤكد موهبته التي لا يزال البعض رافضا للإعتراف بها.

وتم تداول هذا الفيديو بقوة في مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الرياضية العالمية، والتي أشادت مُطولا بإن بن سنوس ومؤهلاته الفنية.