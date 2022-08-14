بالفيديو.. كونتي وتوخيل يتشاجران ويطردان بالبطاقة الحمراء

عرفت نهاية مباراة تشيلسي و توتنهام التي جرت اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسة البريمرليغ شجار قوي. بين المدربين توماس توخيل وانطونيو كونتي.

كما دخل المدرب الألماني ونظيره الإيطالي في شجار عنيف عقب نهاية المباراة مباشرة. ما أجبر الحكم الرئيسي إلى إخراج البطاقة الحمراء في وجه الثنائي.

وكان توخيل قد توجه إلى كونتي لمصافحته، قبل الشروع في الكلام معه، ما تسبب في قيام كونتي بردة فعل سيئة.