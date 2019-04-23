بالفيديو.. كيف تحول “قورصو” من سلطان إلى قرصان للبحر!

ستجتمع كوكبة من كبار ممثلي الشاشة الجزائرية، في عمل درامي كوميدي ضخم، حيكت حلقاته بنكهة عالمية، وهو “الرايس قورصو”.

الفرجة والمتعة ستكون مضمونة من خلال هذه السلسلة النوعية، التي سيتم عرضها في رمضان 2019، على شاشة النهار.

يشارك في هذه السلسلة، ممثلين محترفين، عى غرار صالح أوقروت، والفنان المشهور بدور “رجلاوي”، و”عدولة”.

الجمهور الجزائري متشوق لمعرفة تفاصيل الحكاية، لذا سنكشف لكم البعض منها.

قورصو سلطان له ثلاث زوجات، الأولى من أسرة حاكمة، والثانية غنية، والأخرى من أسرة دينية متشددة، فكيف تحول الأمر بقورصو ليصبح قرصانا؟.

باقي تفاصيل قصة امبراطور البحر، ستشاهدونها قريبا، على شاشة النهار، فمشاهدة طيبة لمشاهدينا الكرام.