بالفيديو.. كيليا نمور تتوج بميدالية ذهبية في كأس التحدي العالمي طشقند

نجحت البطلة الأولمبية الجزائري في رياضة الجمباز، كيليا نمور، من تحقيق انجاز جديد، من مشاركتها في كأس التحدي العالمي.

وتمكنت نمور، من حصد ميدالية ذهبية، ضمن هذه المنافسة، في اختصاص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

ونالت البطلة الجزائرية، نيل هخذه الميدالية الذهبية، بعد نيلها علامة 14.700 بدرجة صعوبة 6.3، عن آدائها المقدم.

يذكر أن جرت فعاليات منافسة كأس التحدي العالمي، تجرى في الفتر الحالية في العاصمة الأوزباكية، طشقند.