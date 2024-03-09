بالفيديو.. كيليا نمور تحصد ذهبية كأس العالم للجمباز

نجحت البطلة الجزائرية كيليا نمور، اليوم السبت، في حصد الميدالية الذهبية، ضمن منافسة كأس العالم للجمباز الجارية بأذربيجان.

وجاء تتويج كيليا نمور، بهذه الميدالية، في منافسة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، بعد حصولها على تنقيط 15.433.

وبهذا احتلت بطلة الجمباز الجزائري، صدارة الترتيب، بفارق معتبر عن كل من الايطالية لوريو ايليزا، صاحبت المركز الثاني، والأمريكية جون كاتليان صاحبت المركز الثالث.

يذكر أن كيليا نمور، ستخوض نهائي آخر ضمن هذه المنافسة، في اختصاص جهاز الحركات الأرضية، الذي بلغته أمس الجمعة، باحتلالها المركز الرابع بعلامة 13.166.