بالفيديو.. كيليني يصنع الحدث في دوري أم أل أس بتصرفاته الغريبة

صنع المدافع الإيطالي الصلب جيرجيو كيليني الحدث، يوم أمس، خلال مباراة فريقه أف سي لوس أنجلوس امام المستضيف ريال سالت ليك في بطولة أم أل أس.

وعرفت المباراة التي انتهت بفوز كيليني وزملائه برباعية كاملة مقابل واحد. تصرّف غريب للمدافع الايطالي بالتصدي لإحدى الهجمات بالإستعانة بيده بطريقة متعمدة أمام أعين الحكم.

و تفادى كيليني البطاقة الحمراء. بعدما فضّل الحكم الرئيسي منحه البطاقة الصفراء. وهو الامر الذي صنع الجدل عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بأمريكا.

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