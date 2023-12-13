بالفيديو.. كيليني يضع حدا لمشواره الكروي كلاعب 

أعلن المدافع الإيطالي، جورجيو كيليني. اعتزاله ميادين كرة القدم كلاعب، بعد مسيرة احترافية طويلة، حافلة بالانجازات مع المتتخب الإيطالي، ونادي جوفنتوس.

ونشر كيليني، رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قال فيها: “لقد كنت أجمل وأصعب رحلة في حياتي”.

كما أضاف: “كنت كل شيء لي، لقد سافرت معك في طريق فريد لا يُنسى، ولكن الآن هو الوقت المناسب لبدء فصل جديد، ومواجهة تحديات جديدة، وكتابة صفحات أخرى مهمة ومثيرة”.

وأرفق النجم الإيطالي، جورجيو كيليني، هذه العبارات بمقطع فيديو، استعرض فيه أبرز محطات مشواره الكروي، مع المنتخب الإيطالي، ونادي جوفنتوس.