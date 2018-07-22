بالفيديو.. لؤي عيسى:”الطالبان الفلسطينيان لم يغتالا وتوفيا بسبب الغاز”

نفى السفير الفلسطيني في الجزائر، خبر اغتيال الطالبان الفلسطينيان في الجزائر، في تصريح حصري لتلفزيون النهار

وقال السفير لؤي عيسى في اتصال مع النهار أنه ينفي كل ما يتداول من أخبار وأنه فوجئ بالكلام المزعج المتداول و أنه عار تماما عن الصحة.

واكد عيسى أن المعاينة الاولية لجثتي الطالبان أظهرت أنه لا أثار للقتل عليها.

وقال أن الفلسطيون يعيشون في الجزائر بأمان وراحة، أنهم محمولون على اكفة الراحة.

وأوضح أن الطلبان يعيشون في شقة مستأجرة في زرالدة، كما يعيش كل الفلسطينين.

ورفض السفير عيسى اي تأويل لظروف حادثة الوفاة.