بالفيديو.. لاعبو الاتحاد يتغنون بـ عوار وسط فرحة هستيرية
بقلم عزيز طالبي
تغنى لاعبو نادي الاتحاد السعودي، بالدولي الجزائري حسام عوار، عقب قيادته الفريق للإطاحة بنادي النصر السعودي في الكلاسيكو السعودي.
و ظهر لاعبو الاتحاد السعودي أبرزهم كريم بن زيمة، وهم يتغنون بحسام عوار في غرف تغيير الملابس، مرددين أغنية معروفة بين اللاعبين.
وقدم اللاعب السابق لنادي روما الإيطالي مستويات كبيرة طيلة التسعين دقيقة التي لعبها، بعدما منح تمريرتين حاسمين، و قام بـ 3 مراوغات ناجحة.
ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى 36 نقطة في صدارة دوري روشن.
♦️فرحة لاعبي نادي الإتحاد “حسام عوار و كريم بنزيما” في غرفة تغيير الملابس بعد الفوز على النصر.#النصر_الاتحاد #الاتحاد_النصر #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/bOr5x6Zr6s
— رياضة.كوم (@Reeyadhacom) December 6, 2024
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