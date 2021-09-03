بالفيديو .. لاعبو الخضر بتسريحات شعر جديدة مع الحلاق “نجمو”

إغتنم لاعبو المنتخب الوطني فرصة الراحة التي منحها لهم الناخب الوطني جمال بلماضي صبيحة اليوم الجمعة من أجل الحلاقة مع الحلاق الشهير “نجمو” الذي تنقل للمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى من أجل خدمة اللاعبين.

ونشر الحلاق الشهير “نجمو” مقطع فيديو على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام رفقة العديد من لاعبي الخضر الذين أعجبوا كثيرا بتسريحاته

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