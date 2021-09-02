بالفيديو.. لاعبو الخضر مصدومون من الحالة الكارثية لأرضية الميدان

دخل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي لتفقد أرضية ميدان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة الـ18:45 دقيقة قبل المواجهة التي تنتظرهم سهرة اليوم أمام منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وإصدم رفقاء رياض محرز من الحالة الكارثية لأرضية ميدان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة والتي ستكون ضد رفقاء محرز في مباراة اليوم .

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