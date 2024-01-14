بالفيديو.. لاعبو الخضر يتفقدون أرضية ملعب السلام بكوت ديفوار

توجه الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبي الخضر ، اليوم الأحد، إلى أرضية ميدان ملعب السلام بكوت ديفوار. الذي سيحتضن المواجهة أمام منتخب أنغولا.

و ستجري المباراة غدا بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، على أمل الفوز بنقاطها الثلاث.

كما شوهد اللاعبين وهم مرتاحون من جودة أرضية الميدان التي تستقبل القمة الكروية المنتظرة بين أبطال كان 2019 و منتخب أنغولا.

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