بالفيديو.. لاعبو الخضر يتفقدون أرضية ملعب رادس
بقلم فيصل زيان بوزيان
تفقد لاعبي المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، أرضية ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية.
وذلك قبل ساعة من إنطلاق موعد مباراة المنتخب الوطني، ضد النيجر برسم الجولة الرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات “كان الكوديفوار”.
كما قام لاعبو المنتخب الوطني بتحية الأنصار المتنقلين لتونس لحضور المواجهة بملعب رادس.
A moins d’une heure et demi du début de la rencontre très Algerie – Niger, les joueurs algériens sont rentrés faire la reconnaissance du terrain devant un gros millier de supporters algériens au stade de Rades à Tunis #TeamDZ pic.twitter.com/hMeU3BuCrL
— DZfoot (@DZfoot) March 27, 2023
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