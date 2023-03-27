بالفيديو.. لاعبو الخضر يتفقدون أرضية ملعب رادس

تفقد لاعبي المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، أرضية ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية.

وذلك قبل ساعة من إنطلاق موعد مباراة المنتخب الوطني، ضد النيجر برسم الجولة الرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات “كان الكوديفوار”.

كما قام لاعبو المنتخب الوطني بتحية الأنصار المتنقلين لتونس لحضور المواجهة بملعب رادس.