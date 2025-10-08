بالفيديو.. لاعبو “الخضر” يحطون الرحال بوهران

وصل لاعبو المنتخب الوطني، منتصف نهار اليوم الأربعاء، إلى مدينة وهران، تحسبا لملاقاة منتخب الصومال، غدا الخميس، ضمن الجولة الـ 9 وما قبل الأخيرة من تصفيات مونديال 2025.

وكان والي وهران، سمير شيباني، في استقبال تشكيلة “الخضر” لدى وصوله قبل قليل، إلى مطار “أحمد بن بلة”.

ومن المُرتقب أن يخوض رفقاء الوافد الجديد، رفيق بلغالي. مساء اليوم الأربعاء. آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الصومال، سيستغلها الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لضبط معالم التشكيلة الاساسية والاستقرار على الخطة التي سيدخل بها اللقاء.

يُشار إلى أن “الخضر” يحتاجون للفوز، غدا على الصومال، في اللقاء المقرر بداية من الساعة 17:00. بملعب “ميلود هدفي” من أجل ضمان التأهل مسبقا إلى مونديال 2026. قبل جولة الختام المقررة يوم الـ 14 أكتوبر الجاري. بملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، أمام الضيف أوغندا.