بالفيديو.. لاعبو الخضر يقدمون تعازيهم لعائلة “حناشي”

نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم فيديو للاعبي الخضر وهم يقدمون تعازيهم لعائلة الراحل “محند شريف حناشي” الرئيس التاريخي لشبيبة القبائل.

وقال “دوخة” في تصريحه: “أتقدم بتعازينا لعائلة المرحوم شريف حناشي نيابة عن باقي اللاعبين.. ربي يرحمو وان شاء الله مثواه الجنة”.

وأضاف: “بحكم أني لعبت سنتين في شبيبة القبائل هو رئيس محب للجياسكا وأكثر من توج وماعسنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون”.

في حين قال “بن العمري”: “تلقينا نبأ وفاة الرئيس حناشي عندما توقفنا في الكاميرون.. الناس كامل حزنت عليه في الفريق الوطني”.

وأضاف: “هو عميد رؤساء الأندية.. أنا شخصيا لعبت عنده وأود أن أقول شيئا أنه محب جدا للجياسكا.. ربي يرحمو ويصبر عائلته وانا غاضني بزاف كما أنه ساعدني كثيرا في مشواري الكروي”.