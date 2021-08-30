بالفيديو.. لاعبو الخضر يلتحقون بالجزائر تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

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شرع لاعبوا المنتخب الوطني، في الوصول تباعا إلى الجزائر، لمباشرة تربصهم التحضيري، تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.

وسجل خمسة لاعبين من المنتخب الوطني، وصولهم اليوم الإثنين، إلى مطار هواري بومدين، على غرار كل من حلايمية، زرقان، خاسف، بوداوي، توبة، أوكيدجا.

وكان ممثلوا الفاف، في استقبال لاعبي الخضر، قبل توجههم إلى مركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، أين سيخوض المنتخب الوطني تربصه التحضيري.

ومن المنتظر وصول باقي لاعبي الخضر، تباعا، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاكتمال التعداد قبل مباشرة التربص.

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