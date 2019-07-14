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بالفيديو.. لاعبو الخضر يوجهون رسالة تضامن وتحد قبل مواجهة نيجيريا

الرياضة
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بالفيديو.. لاعبو الخضر يوجهون رسالة تضامن وتحد قبل مواجهة نيجيريا
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري عزيمة كبيرة على تحقيق الفوز، اليوم الأحد، أمام نيجيريا، وبلوغ نهائي أمم إفريقيا 2019.

ونشر نجوم الخضر، مقطع فيديو جماعي، عبر موقع التواصل الإجتماعي، ضم كل من رياض محرز، براهيمي، بونجاح، بلايلي، وعطال، وجهوا من خلاله رسالة تضامن للأطفال المرضى.

وجاء في راسلة محاربي الصحراء: “نوجه رسالة للأطفال المرضى بمستشفى “حاسي”، نتمنى لهم الشفاء، إن شاء الله سنحقق الفوز، لإسعادكم جميعا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه سهرة اليوم الأحد، منتخب نيجيريا، لحساب نصف نهائي أمم إفريقيا 2019، انطلاقا من الساعة الـ(20:00) بتوقيت الجزائر، بملعب “القاهرة”.


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