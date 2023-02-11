بالفيديو .. لاعبو الريال يحملون كأس العالم للأندية وسط فرحة عارمة
بقلم عزيز طالبي
حمل قائد فريق ريال مدريد كريم بن زيمة كأس العالم للاندية التي توّج بها رفقة زملائه على حساب الهلال السعودي.
و منح رئيس الفيفا إنفانتينو التاج و الميداليات للاعبين في المنصة، وهو الذي كان متواجد برفقة رئيس نادي الريال بيريز إلى جانب رئيس الكاف موتسيبي.
ومنحت لجنة تنظيم “الموندياليتو” اللاعب فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في البطولة، و فالفيردي أفضل ثاني لاعب في المسابقة.
كما منحت جائزة أفضل ثالث لاعب لنجم الهلال السعودي لوسيانو فيتو.
فرحة تحقيق الكأس🏆#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/2VrPD8KclM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
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