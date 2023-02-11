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الرياضة

بالفيديو .. لاعبو الريال يحملون كأس العالم للأندية وسط فرحة عارمة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو .. لاعبو الريال يحملون كأس العالم للأندية وسط فرحة عارمة
بن زيمة
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حمل قائد فريق ريال مدريد كريم بن زيمة كأس العالم للاندية التي توّج بها رفقة زملائه على حساب الهلال السعودي.

و منح رئيس الفيفا إنفانتينو التاج و الميداليات للاعبين في المنصة، وهو الذي كان متواجد برفقة رئيس نادي الريال بيريز إلى جانب رئيس الكاف موتسيبي.

ومنحت لجنة تنظيم “الموندياليتو” اللاعب فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في البطولة، و فالفيردي أفضل ثاني لاعب في المسابقة.

كما منحت جائزة أفضل ثالث لاعب لنجم الهلال السعودي لوسيانو فيتو.

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