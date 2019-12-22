بالفيديو.. لاعبو “العميد” يُهاجمون مُسرب رواتبهم الشهرية ويقصفون بالثقيل

هاجم لاعبو فريق مولودية الجزائر بشدة من كان وراء تسريب رواتبهم الشهرية قبل يومين من المباراة المهمة ضد “شباب قسنطينة” بملعب الشهيد حملاوي.

الصفحة الرسمية للعميد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت فيديو فرحة اللاعبين بالفوز المحقق أمس السبت ضد السياسي.

وقال حشود:”لوكان جيتو رجالة لوكان خرجتو جميع العقود تاع لاعبي الأندية الناشطة في الرابطة الوطنية المحترفة الأولى”.

وأضاف القائد بن دبكة:”لماذا قمتم بتسريب رواتبنا الشهرية قبل يومين من مباراة السياسي المهمة، يوجد 15 فريق في البطولة وليس المولودية فقط”.

هذا كما هاجم أيوب عزي القناة الخاصة التي قامت بتسريب العقود مُطالبا إياها بعدم تغطية تدريبات العميد مستقبلا.