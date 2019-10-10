بالفيديو.. لاعبو المنتخب التونسي مُتهمون بالسرقة ورئيس إتحاديتهم يرد

وجد لاعبو المنتخب التونسي لكرة القدم المُصغرة، نفسهم في قلب فضيحة مُدوية، بعدما إتهِموا بالسرقة في أحد المتاجر بدولة أستراليا.

ونشرت أحد القنوات الأسترالية فيديو يُظهر نسور قرطاج وهم “يسرقون” 9 أحذية، دون أن يقوموا بتسديد ثمنها.

وجاء الرد سريعا من المسؤول الأولى على “الميني فوت” في تونس، والذي نفى هذه التهمة، مؤكدا وجود سوء تفاهم.

وصرح رئيس الإتحادية التونسية للكرة المُصغرة، أشرف بن صالحة لإذاعة “موازييك” قائلا :”أولادنا ماشي سراقين”.

وواصل :”الشرطة الأسترالية برأتنا، وعلينا عدم التسرع في إصدار الأحكام”.