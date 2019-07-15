بالفيديو.. لاعبو المنتخب الجزائري يغنون “la liberté” لسولكينغ بعد التأهل

احتفل لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بعد الفوز الكاسح الذي حققوه، أمسية الأحد، ضد المنتخب النيجيري، وتأهلهم للدور النهائي، لكان 2019 ، بمصر، بطريقة رائعة.

ولم يتوقف محرز ورفقائه عن الغناء، في الحافلة، بعد الفرحة الكبيرة التي حققوها للشعب الجزائري.

وكانت أغنية الرابر الجزائري العالمي “سولكينغ”، “la liberté”، حاضرة في احتفالات لاعبي المنتخب الجزائري.

من جهته النجم الجزائري “سولكينغ”، قدم تحيه للمنتخب الجزائري، بعد فوزه الثمين، وتأهله للنهائي، أثناء احيائه لأحد حفلاته

الغنائية، ونشر الفيديو على صفحته الرسمية بـ”الأنستغرام”.

كما نشر “سولكينغ”، فيديو للاعبي المنتخب الجزائري، وهم يغنون “la liberté”، وهنأهم بأدائهم البطولي في المنافسة.

وفاز المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس الأحد، على نظيره النيجيري، بنتيجة “2_1″، بملعب القاهرة، وتأهل للدور النهائي،

من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، والذي سيجمعه مع المنتخب السينغالي، الجمعة القادمة.