بالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يرفعون التحدي

رفع لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة التحدي لتشريف الراية الوطنية في منافسة كأس إفريقيا التي ستجري بالجزائر.

وقال اللاعب غالو أمين الذي ينشط في أكاديمية بارادو “جاهزون من كل الجوانب، ذهنيا و بدنيا، منذ مدة و نتواصل فيما بيننا كلاعبين. للسعي وراء تشريف الراية الوطنية”.

كما أضاف غالو “عشنا خبرة رفقة أنصارنا و ننتظر أن يتواجد في المدرجات، هو الذي قدّم لنا دفعة كبيرة في المنافسة سابقا”.

وختم غالو “التعليقات السلبية لا تؤثر علينا كثيرا ومن الأفضل أن يتحفظ عنها الجمهور”.

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