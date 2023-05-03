بالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يستعدون لمواجهة الكونغو

إستأنف لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة التدريبات بالمركز التقني بسيدي موسى قبل مواجهة الكونغو المقبلة.

و يسعى المدرب ارزقي رمان ولاعبيه للظهور بوجه أفضل من المباراة الماضية التي انهزم بها خلال المباراة الماضية أمام السنغال.

و ستلعب مباراة الكونغو الجمعة المقبل التي ستشهد حضور جماهيري بنسبة كثيرة بحكم أن اليوم يعتبر يوم عطلة أسبوعية بالنسبة للجزائريين.

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