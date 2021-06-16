بالفيديو.. لاعبو المُنتخب المحلي يُعبرون عن فخرهم بتدشين ملعب وهران الأولمبي

عبرت عناصر المُنتخب الوطني المحلي عن فخرها الشديد بتدشين الملعب الأولمبي الجديد لولاية وهران بمناسبة مواجهة المنتخب الليبيري الودية التحضيرية المُقررة سهرة غدا الخميس بداية من الساعة التاسعة إلا الربع.

بلقاسمي قال خلال المنطقة المختلطة أمسية اليوم الأربعاء على هامش إجراء أول حصة تدريبية بملعب وهران الجديد:”هذا الملعب الله يبارك مشاء الله ونتمنى أن يكون فأل خير علينا لأنه شرف لنا كلاعبين أن نُدشن هذا الملعب الجميل وهذا يُحفزنا للفوز ضد ليبيريا”.

بينما قال متوسط ميدان المنتخب الوطني المحلي آدم زرقان:”سنلعب مباراة ليبيريا في ملعب رائع وهو ملعب كرة قدم حقيقي، الحمد الله و شرف كبير أن تمتلك الجزائر ملعبا جديدا بهذا الشكل ونتمنى أن تكون هناك ملاعب آخرى في كل الولايات وليس وهران فقط”.

أما الحارس أسامة ليتيم الذي عوض توفيق موساوي الذي أصيب بكورونا قال:”نحن فخورون بتدشين هذا الملعب الجديد الذي يُعتبر تحفة فنية”.