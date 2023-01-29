بالفيديو.. لاعبو النيجر يجمعون على صعوبة مواجهة الخضر

اعترف لاعبو منتخب النيجر، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني ضمن نصف نهائي بطولة الشان الجارية بالجزائر.

واعتبر لاعبو منتخب النيجر، في تصريح لتلفزيون “النهار”، بأن المنتخب الجزائري معروف بالنسبة لهم، بالنظر للمواجهات التي جمعتهم قبل انطلاق الشان.

كما أكد لاعبو النيجر عزمهم على التحضير جيدا لهذه المباراة، لادراكهم بمدى صعوبة هذه المواجهة بالنسبة للمنتخبين.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه النيجر، يوم الثلاثاء المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب نصف نهائي الشان.