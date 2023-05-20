بالفيديو.. لاعبو برشلونة يرفعون كأس “الليغا” وسط أجواء احتفالية رائعة
بقلم عزيز طالبي
استغل لاعبو برشلونة مباراة اليوم التي جمعت بينهم وبين نادي ريال سوسيداد في احياء مراسم التتويج باللقب 27 في تاريخ النادي.
كما احتفل القائد بوسكاتش ورفقائه بالكأس وسط أجواء معنوية كبيرة وفرحة كبيرة جدا، رفقة رئيس وإدارة النادي.
إلى جانب ذلك، احتفل اللاعبون رفقة الأنصار بالتتويج رفقة الأنصار الذي غزوا ملعب “كامب نو” أين تجاوبوا معهم وباحراز اللقب الذي غاب عن خزانة النادي منذ مدة.
🥳🏆 مراسم تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني الـ 27#الدوري_الاسباني | #برشلونة
#LaLigaSantander pic.twitter.com/x3eh4xoRaO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023
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