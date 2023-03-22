بالفيديو.. لاعبو برشلونة يهنئون المسلمين بحلول شهر رمضان

قام لاعبو برشلونة الإسباني والمدرب تشافي هيرنانديز بتهنئة الآمة الإسلامية بقرب حلول شهر رمضان الكريم المعظم.

وقاد المدرب تشافي هرنانديز قائمة المهنئين الأمة الإسلامية بحلول الشهر الكريم، كما برز كل من اللاعب بيدري ورفقائه في النادي الاسباني الكبير.

ويملك تشافي علاقة جيّدة مع المسلمين خاصة بعد تجربته في البطولة القطرية على راس نادي السد، أين تعرّف على تقاليد و الشعائر الاسلامية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption