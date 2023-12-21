بالفيديو.. لاعبو شباب بلوزداد يقفون دقيقة ترحما على ضحايا مولودية البيض

وقف لاعبو شباب بلوزداد دقيقة صمت، اليوم الخميس، خلال الحصة التدريبية، ترحما على ضحايا فريق مولودية البيض.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، فيديو عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” الذي وقفوا على إثره اللاعبين قبل الشروع في الحصة التدريبية التي جرت بملعب 20 أوت بالعناصر.

وقام لاعبو شباب بلوزداد بخطوة ثانية، بعد الأولى التي كانت عبارة عن بيان من قبل الإدارة البلوزدادية.

للإشارة، أن المباراة المقبلة التي تجمع بين فريق “السياربي” و “السياسي” أجلت إلى موعد لاحق بعد تعليق النشاط الكروي من قبل الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

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