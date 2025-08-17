بالفيديو.. لاعبو مولودية الجزائر يعزون عائلات ضحايا حادث واد الحراش

وجّه لاعبو فريق مولودية الجزائر، رسالة تعزية ومواساة، لعائلات ضاحايا الحادث الأليم الذي وقع بواد الحراش.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية، مقطع فيديو للاعبي الفريق، خلال توجيههم رسائل التعزية والمواساة لعائلات الضحايا، والمصابين.

وكان قائد العميد، أيوب عبد اللاوي، وبقية زملائه، أبدوا تأثرهم الشديد لهذا الحادث الأليم، وتضامنهم الكبير مع عائلات الضحايا.

يذكر أن معظم الأندية الجزائرية، بالإضافة للعديد من لاعبي المنتخب الوطني، على غرار رياض محرز، عطال، بونجاح، وآخرون، أبدو جميعا تضامنهم مع عائلات ضحايا هذا الحادث الأليم.