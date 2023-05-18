بالفيديو.. لاعبو مولودية سعيدة يقسمون على كتاب الله بعدم ترتيب المباريات

أقسم عدد من لاعبي مولودية سعيدة على كتاب الله بعدم ترتيب أو خيانة الفريق خلال المباريات السابقة أبرزها لقاء معسكر.

وقال القائد محمد بوخاري عبر فيديو متداول نشره رفقة اللاعبين بأنفسهم “أقسم باسم القران الكريم لم أرتّب أي مباراة. و كنت سببا في ترتيب لقاء معسكر”.

كما أضاف بوخاري “بشهادة الجميع لعبنا جيّدا لكن في الشوط الثاني جاءت ضربة الجزاء، وأنا من أقرّر، لم أقصد تضييعها”.

وقال رفيقه في الفريق الشيخ حميدي “أنا أبرأ نفسي وأقسم أني لم أرتب أي مباراة في مشواري ولم أخن الفريق الذي ترعرت فيه، الفريق الذي تربّيت فيه”.

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