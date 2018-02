بالفيديو.. لاعبو نابولي يهدون الفوز لـ “غولام”

وبعد أن ظهر الفريق بقميص غولام قبل بداية المباراة، قام اللاعبون بإهدائه الفوز وذلك يظهر جليا في لقطة الهدف الثاني.

حيث ذهب كل من “ميرتينس” و”كاليخون” إلى الكاميرا وأشارا إلى الرقم 31 (الذي يحمله الجزائري مع نابولي).

في حين قال “إنسيني”: “هذا من أجلك يا فوزي”.

3️⃣☝️

More love for Faouzi Ghoulam after Napoli score their second against Lazio via a Wallace own goal.

