بالفيديو.. لاعبو نابولي يهدون الفوز لـ “غولام”

الرياضة
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بالفيديو.. لاعبو نابولي يهدون الفوز لـ “غولام”
بقلم أمير بهلول

قام لاعبو نابولي بلفتة طيبة اتجاه الجزائري فوزي غولام الذي تعرض لإصابة آخرى في الركبة ستبعده عن الميادين لمدة شهر كامل.

وبعد أن ظهر الفريق بقميص غولام قبل بداية المباراة، قام اللاعبون بإهدائه الفوز وذلك يظهر جليا في لقطة الهدف الثاني.

حيث ذهب كل من “ميرتينس” و”كاليخون” إلى الكاميرا وأشارا إلى الرقم 31 (الذي يحمله الجزائري مع نابولي).

في حين قال “إنسيني”: “هذا من أجلك يا فوزي”.

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