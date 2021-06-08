بالفيديو.. لاعبو نجم مقرة يحتفلون بالتشكتشيكة بعد إقصاء إتحاد العاصمة

قطع أمسية اليوم الثلاثاء فريق نجم مقرة تأشيرة التأهل إلى نهائي مُنافسة كأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد الفوز في مُباراة الدور نصف النهائي أمام ضيفه إتحاد العاصمة بنتيجة 2-1.

زملاء حارس فريق نجم مقرة “زكرياء بوحلفاية” احتفلوا بالتأهل التاريخي للنهائي بطريقة خاصة ومُستفزة للاعبي النادي الضيف إتحاد العاصمة وأنصاره، وذلك بخوض لعبة “الليدو” الشهيرة وسط الجزائريين بإسم التشكتشيكة فوق أرضية ملعب الإخوة بوشليق.

وتمكن فريق نجم مقرة من دخول التاريخ بتأهله لأول مرة إلى المباراة النهائية من منافسة كأس الرابطة التي عوضت كأس الجمهورية هذا الموسم، ويواجه فريق مقرة الفائز في مباراة النصف النهائي الثاني التي ستجمع يوم غد الأربعاء فريق شبيبة القبائل ووداد تلمسان بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.