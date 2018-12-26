بالفيديو.. لاعبو نيس يصفون عطال بالمجنون

أجمع لاعبو فريق نيس الفرنسي أن النجم الدولي الجزائري يوسف عطال هو اللاعب الذي لايتعب داخل أرضية الميدان.

وقامت القناة الرسمية للفريق الفرنسي على “اليوتيوب” بسؤال لاعبي الفريق عن اللاعب الذي لايتعب في أرضية الميدان أو في التدريبات.

وقال لاعبو الفريق في إجاباتهم:”تظن بأنه مُتعب لكن ذلك غير صحيح.. يركض في كل الإتجاهات وفي كل وقت.. إنه مجنون.. يصعد ويعود لمنصبه طيلة المباراة وكأنه يملك 3 رئات”.

ورد الظهير الأيمن للخضر على زملائه بالقول:”في خطة 3-5-2 يجب عليك المساهمة في العمل الهجومي والعودة للدفاع لكن لا يُمكنني القول بأنني اللاعب الذي لا يتعب”.