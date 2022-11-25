بالفيديو.. لاعب أمريكا يمسح يديه المُبللتان في سُترة مُصور أمام إنجلترا

قام لاعب مُنتخب الولايات المُتحدة الأمريكية، ماكيني، سهرة اليوم الجمعة بلقطة اُعتبرت الأسوأ في منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

لاعب فريق جوفنتوس الايطالي، قام بتجفيف يديه المُبللتان قبل تنفيذه التماس في سُترة مُصور خلال لقاء انجلترا.

وتفاجأ المُصور العجوز بهذه الخرجة رغم عدم اعتراضه على ذلك ليلقى اللاعب انتقادات لاذعة عقب اللقاء.

وانتهت موقعة ملعب البيت بين المُنتخبان بنتيجة التعادل السلبي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات.