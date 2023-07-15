بالفيديو.. لاعب أمل الأربعاء يبكي بحرقة بعد السقوط إلى القسم الثاني

أجبرت الخسارة القاسية التي مني بها أمل الأربعاء أمام نادي بارادو اللاعب أيمن الشعراوي بالبقاء في أرضية ميدان لدقائق كبيرة.

ورفض اللاعب أيمن الشعراوي الخروج من الملاعب بعدما استسلم للبكاء والدموع لمدة طويلة، رغم إصرار عدد من المقربين منه، لإسكاته ونسيان الخيبة.

ووقعت الخسارة القاسية كالضربة القاضية على اللاعبين منهم، الشعرواي، بعدما فشل اللاعبين في الحفاظ على مكتسب البقاء في حظيرة الكبار.

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