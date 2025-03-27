بالفيديو.. لاعب أوروغواي يصاب بأزمة في التنفس خلال مواجهة بوليفيا 

شهدت مباراة منتخب بوليفيا وأوروغواي، التي جرت فجر الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم، حادثة استثنائية في عالم كرة القدم، بسبب الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على لاعبي الفريق الضيف.

وعانى عدد من لاعبي منتخب أوروغواي من صعوبة كبيرة في التنفس، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف، أبرزهم القائد خوسي خيمينيز، الذي اضطر إلى استخدام جهاز خاص بالأكسجين خلال اللقاء.

ويعود ذلك إلى نقص الأكسجين في ملعب فيلاد إنخينو، الذي يقع على ارتفاع 4150 مترًا عن سطح البحر. مما أجبر لاعبي أوروغواي على الاستعانة بأجهزة الأكسجين بين الفينة والأخرى لمواصلة اللعب.

ورغم معاناته من أزمة في التنفس، إلا أن خوسي خيمينيز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، اضطر إلى إكمال المباراة حتى صفارة النهاية.