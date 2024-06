بالفيديو.. لاعب اتحاد العاصمة باشا ينال الإشادة من “الكاف”

حظي مهاجم اتحاد العاصمة، عبد الرحمن باشا، بإشادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نظير مردوده في الطبعة الأخيرة من رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الكاف” الخاص بمنافستي رابطة الأبطال، وكأس الكونفيدرالية، مقطع فيديو، أبرز من خلاله أفضل المراوغات في الطبعة الأخيرة لرابطة الأبطال.

وظهر مهاجم الاتحاد، عبد الرحمان باشا، في هذا الفيديو، خلال مشاركته في مباراة فريقه، ضمن المنافسة هذه المنافسة القارية، أين أبدع بمراوغة سحرية.

You love to watch that. 🪄

Some of the best skills in the 2023/24 #TotalEnergiesCAFCC! 🌟 pic.twitter.com/2oaVYG4F4v

— TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 11, 2024