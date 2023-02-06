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الرياضة

بالفيديو.. لاعب الخضر مهدي بوجمعة يكشف الضرر الذي لحق بمنزله جراء زلزال تركيا

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. لاعب الخضر مهدي بوجمعة يكشف الضرر الذي لحق بمنزله جراء زلزال تركيا
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نشر اليوم الإثنين، الدولي الجزائري المحترف بنادي هاتاي التركي، مهدي بوجمعة، فيديو يوضح الضرر الذي تعرض له منزله بعد الزلزال الذي ضرب تركيا.

ونشر بوجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “سناب شات”، فيديو يوضح حجم الضرر الذي لحق بمنزله بعد الزلزال.

وأوضح اللاعب بوجمعة في الفيديو، أن جدران منزله قد تهشمت، بالإضافة لتلف العديد من الأغراض بمنزله، لكن اللاعب وعائلته لم يتعرضوا للأذى.

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 1121 قتيلا

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